В нескольких районах Карелии пройдут отключения электроэнергии

«Прионежская сетевая компания» на следующей неделе проведет неотложные работы на энергообъектах в нескольких районах Карелии. В связи с этим в ряде населенных пунктов пройдут отключения электричества.

Работы затронут пять районов республики: Кемский, Прионежский, Сегежский, Калевальский районы и Костомукшский городской округ. С графиком по населенным пунктам можно ознакомиться по ссылке.

Отключения электроэнергии возможны с 28 по 30 декабря. Энергетики просят прощения у жителей республики за временные неудобства. Фото sterhluki.ru