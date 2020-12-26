26 декабря 2020, 12:03
В нескольких районах Карелии пройдут отключения электроэнергии
Энергетики заканчивают неотложные работы на объектах республики, запланированные на 2020 год
«Прионежская сетевая компания» на следующей неделе проведет неотложные работы на энергообъектах в нескольких районах Карелии. В связи с этим в ряде населенных пунктов пройдут отключения электричества.
Работы затронут пять районов республики: Кемский, Прионежский, Сегежский, Калевальский районы и Костомукшский городской округ. С графиком по населенным пунктам можно ознакомиться по ссылке.
Отключения электроэнергии возможны с 28 по 30 декабря. Энергетики просят прощения у жителей республики за временные неудобства. Фото sterhluki.ru