26 декабря 2020, 11:40
Три магазина в Петрозаводске наказаны за несоблюдение антиковидных мер
Рейды по торговым заведениям в карельской столице проходят ежедневно
В Петрозаводске прошел очередной рейд по магазинам с целью контроля за соблюдением ограничительных мер. Были проинспектированы несколько торговых объектов, расположенных в центре города, сообщает пресс-служба мэрии.
Проверяющие обращали внимание на масочный режим, наличие защитных экранов, оборудование мест для обработки рук, ограничение посетителей по возрасту.
На этой неделе в карельской столице были составлены три протокла о нарушении ограничительных мер, отметили в городской администрации. Фото мэрии Петрозаводска