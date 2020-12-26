Три магазина в Петрозаводске наказаны за несоблюдение антиковидных мер

В Петрозаводске прошел очередной рейд по магазинам с целью контроля за соблюдением ограничительных мер. Были проинспектированы несколько торговых объектов, расположенных в центре города, сообщает пресс-служба мэрии.

Проверяющие обращали внимание на масочный режим, наличие защитных экранов, оборудование мест для обработки рук, ограничение посетителей по возрасту.

На этой неделе в карельской столице были составлены три протокла о нарушении ограничительных мер, отметили в городской администрации. Фото мэрии Петрозаводска