Рождественская ярмарка пройдет с 24 декабря по 10 января

Петрозаводск – северный город, и продолжительность темного времени у нас весьма велика. Поэтому новогодние огоньки поднимают настроение, иллюминация на улицах создает неповторимую атмосферу праздника. Столица украшена в центре и на окраинах: повсюду световые инсталляции, светодиодные конструкции, украшены растущие на улицах деревья.

В разных районах Петрозаводска установлено 16 новогодних елей. Однако в отдаленных районах города уже зафиксированы акты вандализма. Жители близлежащих домов обещают следить за елочками.

Новогодние массовые гулянья невозможны в силу эпидемиологических ограничений, а Рождественская ярмарка все-таки состоится. Торговля местных производителей будет проходить на площади Кирова. Сроки проведения ярмарки - с 24 декабря по 10 января.