В Минтруде сообщили, какие выходные планируются в 2021 году

Министерство труда России подготовило проект постановления правительства РФ о переносе выходных дней в 2021 году, сообщает Интерфакс.

Сообщается, что январские каникулы продлятся с 1 по 10 января.

Также планируются тройные праздничные выходные: с 21 по 23 февраля и с 6 по 8 марта.

«В мае предлагается сделать дни отдыха с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая, еще одни "строенные" выходные выпадают на даты с 12 по 14 июня. Сразу четыре выходных дня предлагается установить с 4 по 7 ноября. Наконец, согласно предложению ведомства, россияне не будут работать 31 декабря 2021 года», - пишет агентство.

"Поскольку в следующем году несколько праздничных дней совпадают с выходными, предлагается следующий механизм переноса: выходные 2 и 3 января (суббота и воскресенье), совпадающие с нерабочими праздничными днями, перенести на 5 ноября и 31 декабря соответственно. Также предлагается перенести день отдыха с субботы 20 февраля на понедельник 22 февраля", - пояснили перенос в Минтруде.

В ведомстве добавили, что предлагаемый перенос выходных дней соответствует положениям трудового законодательства о продолжительности еженедельного непрерывного отдыха не менее 42 часов.