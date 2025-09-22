В Кремле анонсировали важное заявление Путина

Сегодня президент России Владимир Путин сделает важное заявление. Об этом рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.

Как отметил Песков, заявление будет сделано на оперативном совещании с членами Совета безопасности, которое начнется в 14:30. Пресс-секретарь президента не уточнил, будет ли заявление относиться к внутренней или внешней политике.

Ранее в Кремле дали прогноз по нормализации отношений с Финляндией.