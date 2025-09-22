22 сентября 2025, 13:15
В Кремле анонсировали важное заявление Путина
Президент России намерен сделать важное заявление на заседании Совета безопасности
Фото: freepik
Сегодня президент России Владимир Путин сделает важное заявление. Об этом рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.
Как отметил Песков, заявление будет сделано на оперативном совещании с членами Совета безопасности, которое начнется в 14:30. Пресс-секретарь президента не уточнил, будет ли заявление относиться к внутренней или внешней политике.
