В Кремле дали прогноз по нормализации отношений с Финляндией

В ближайшие годы отношения двух соседей – России и Финляндии – не наладятся. На возобновление отношений могут уйти десятилетия. Такую оценку дают в Кремле.

По словам постоянного члена Совета безопасности РФ Сергея Иванова, сейчас отношения между странами практически отсутствуют. По его мнению, решение испортить отношения было принято правительством Финляндии, а не ее народом.

«В ближайшем будущем нет (отношения между РФ и Финляндией не наладятся), это надолго, на десятилетия», - сказал Иванов в беседе с ТАСС.

«Финляндия - член НАТО, она активно призывает к укреплению восточного рубежа, как говорят в НАТО, строит заборы, так же как Польша строит на границе с Белоруссией и с нами в Калининградской области», - добавил Иванов.

От изменившихся отношений с Россией, по мнению чиновника, особенно пострадали регионы юго-восточной Финляндии, где экономика «рухнула» без наших туристов.

Иванов предположил, что со временем финны поймут, что добрососедские отношения с Россией для Финляндии выгоднее, чем их отсутствие и враждебность.