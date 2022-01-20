В космосе хотят построить киностудию и спортзал

Компания Space Entertainment Enterprise собирается построить первую киностудию в космосе со спортивной ареной.

Space Entertainment Enterprise продюсирует будущий фильм американского актера и режиссера Тома Круза, пишет «Лента.ру» со ссылкой на Variety. В компании пообещали, что для работы над картиной построят не только киностудию, но и спортивный зал - они разместятся в отдельном модуле, который назовут SEE-1. Он будет предназначен для креативщиков, которые хотят создавать контент в условиях микрогравитации.

По мнению основателей компании, SEE-1 - невероятная возможность для человечества перейти в другую реальность и начать новую захватывающую главу в космосе. Модуль собираются построить к концу 2024 года. По информации birdinflight.com, над созданием модуля будет работать американская компания Axiom Space, которая получила одобрение NASA на строительство коммерческого компонента МКС. Модуль будет стыковаться с коммерческой станцией Axiom, где разместят другие предприятия, в том числе для космического туризма.

Название и дата выхода нового фильма Круза пока не раскрываются. Ранее зарубежные СМИ писали, что знаменитость планирует полететь в космос для съемок в одной из финальных частей франшизы «Миссия: невыполнима».

Напомним, в 2021 году в космос впервые для съемок художественного фильма отправились актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко. Они работали на международной космической станции над фильмом с рабочим названием «Вызов». (фото pixabay.com, qimono)