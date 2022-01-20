Человеку впервые пересадили две почки свиньи

Человеку впервые пересадили две свиные почки, сообщает ТАСС со ссылкой на American Journal of Transplantation. Операцию выполнили американские специалисты. Органы животного пересадили 57-летнему мужчине с разрешения его родных. Пациент впал в кому и пожертвовал органы на благо науки.

Генетики удалили или заменили на человеческие аналоги десять участков ДНК свиней, в результате органы стали «невидимыми» для иммунитета человека и приобрели совместимость с кровеносными системами носителей всех типов крови. Ученые вырастили несколько свиней, органы которых затем имплантировали. Обе почки прижились и в первые полчаса после операции начали очищать кровь от токсинов. Ученые продолжили наблюдение. В последующие три дня они не зафиксировали кровотечения внутри почек или сбоя в работе органов, которые могли возникнуть из-за высокого давления в кровеносной системе человека.

Ученые считают, что проведенное вмешательство открывает дорогу для аналогичных экспериментов с участием страдающих от неизлечимых болезней почек добровольцев.

Ранее врачи успешно пересадили человеку сердце свиньи.