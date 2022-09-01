В консерватории открыт бюст композитору, педагогу Александру Глазунову

Сегодня в стенах консерватории в торжественной обстановке был открыт бюст композитору и педагогу Александру Глазунову. По сообщению пресс-службы правительства региона, событие приурочили ко Дню знаний и 55-летию учебного заведения.

«Сама жизнь поставила консерватории высокую оценку - это две пятерки – 55 лет. Будьте уверены, что горожане искренне гордятся вашим учебным заведением. Вы являетесь одной из жемчужин в том венце, который позволяет Петрозаводску называться столицей Карелии. Желаю вам всем удачной учебы и карьеры»,

- отметил глава Петрозаводска Владимир Любарский.

«С этого дня при входе в консерваторию нас будет встречать Александр Константинович. Это личность, которая должна стать для вас примером служения музыке на благо нашего Отечества»,

- приветствовал присутствующих руководитель консерватории Алексей Кубышкин.

Праздник открыли музыкальными номерами в исполнении студентов и преподавателей. А в завершении Алексей Кубышкин вручил студенческие билеты первокурсникам. К слову, в этом году в консерваторию поступили 120 человек. Всего в учреждении обучаются более 600 студентов и аспирантов, в том числе более 140 иностранных граждан. Фото: gov.karelia.ru.