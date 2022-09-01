Благоустроили Якорный парк в Петрозаводске

Специалисты компании ООО «Контрейд» выполнили в Якорном парке устройство площадки и пешеходной зоны, установили игровое оборудование, скамейки и урны. Выполнен детский игровой комплекс в морской стилистике со светящимся маяком, а рядом выстроены качели, карусели и песочница.

Стоимость объекта 2 миллиона 660 тысяч рублей.

«Я в очередной раз хочу сказать спасибо нашим гражданам за то, что они голосовали за эту площадку, и призвать их быть активными и впредь», - прокомментировала председатель Петросовета Надежда Дрейзис. (Видео)