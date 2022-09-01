25 карельских огнеборцев вернулись из Коми

Сегодня домой вернулся второй отряд карельских пожарных десантников. В Коми они провели месяц, помогая региону ликвидировать крупные лесные пожары.

«Наши огнеборцы с 1 августа ликвидировали шесть пожаров на площади 2600 га»,

- рассказали в пресс-службе минприроды.

Напомним, в июле еще 20 десантников-пожарных помогали в этой республике ликвидироват возгорания в лесах. В общей сложности профессионалы из Карелии потушили 16 лесных пожаров на площади около 4 тысяч га. Фото: ecology.gov.karelia.ru.