В Кондопоге пройдет конференция, приуроченная к 95-летию ЦБК

Группа компаний «Карелия Палп» и Высшая школа технологии и энергетики Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна, готовящая профессионалов целлюлозно-бумажной и лесоперерабатывающей промышленности, объявили о начале приема работ и регистрации участников конференции «Инновационные решения в развитии целлюлозно-бумажной отрасли и лесопромышленного комплекса».

Конференция приурочена к 95-летию Кондопожского ЦБК (входит в состав ГК «Карелия Палп») и нацелена на обсуждение актуальных для отрасли задач.

Опыт проведения отраслевых конференций всегда очень ценный. Ведь участники предлагают к обсуждению интересные, иногда очень неожиданные и любопытные темы. Дискуссии студентов, теоретиков и практиков отрасли — ценный источник роста, ведь как в критике, так и в поддержке идеи есть рациональное зерно, которое может стать основой для отраслевого проекта или даже перерасти в новую технологию,

— говорит Ирина Кондратьева, начальник отдела подбора и обучения персонала «Карелии Палп».

Конференция пройдет 15-16 октября 2024 года в городе Кондопоге (Республика Карелия) при участии Петрозаводского государственного университета, Северного (Арктического) федерального университета имени М. В. Ломоносова, Санкт-Петербургского государственного лесотехнического университета, Кондопожского отделения Петрозаводского лесотехнического техникума, Северного колледжа и других отраслевых учебных заведений.

Развиваться, изучать новые направления деятельности, дерзать — это те постулаты, которые укрепляют будущее любого предприятия. Кондопожский ЦБК на протяжении всей своей 95-летней истории руководствовался именно ими, что и позволяет нам сегодня приблизиться к его столь яркой юбилейной дате,

— отмечает генеральный директор «Карелии Палп» Юрий Айвазов.

По итогам работы конференции запланирован выпуск сборника материалов в виде научных статей с последующим размещением в национальной библиографической базе данных научного цитирования. Прием работ открыт до 30 сентября 2024 года.

//Фото: пресс-служба группы компаний "Карелия Палп"