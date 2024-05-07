В Кондопоге поздравили ветеранов с Днем Победы

Сотрудники предприятий группы компаний «Карелия Палп» совместно с индивидуальным предпринимателем Николаем Федоренко вручили 138 героям праздника цветы, открытки, продуктовые наборы и приглашения на праздничный концерт.

На протяжении многих лет в рамках празднования Дня Победы представители Кондопожского ЦБК, члены Совета ветеранов и Совета молодых специалистов комбината лично навещают тружеников тыла, жителей блокадного Ленинграда, бывших несовершеннолетних узников фашистских концлагерей, вдов ветеранов Великой Отечественной войны Кондопоги и района, в том числе ветеранов комбината, чтобы отдать дань уважения участникам и свидетелям тех событий, сохранить память о войне для нынешних и будущих поколений.

«Мы бережно храним память о великом событии в истории нашей Родины. Ежегодная акция «Подарок ветерану» — знак внимания и благодарности людям, прошедшим суровые испытания войны, внесших свой вклад в восстановление страны, — отметил генеральный директор «Карелия Палп» Юрий Айвазов. - От всей души, поздравляю нас всех с наступающим Днем Победы. Пусть подвиг отцов и дедов живет в сердцах наших детей и внуков, поддерживая чувство гордости за Родину!»

Третий год подряд подготовку и вручение подарков ветеранам Кондопожский ЦБК проводит совместно с карельским форелеводом Николаем Федоренко. В этом году к акции присоединился актив Молодежного Совета при Главе администрации Кондопожского район.

«Для меня День Победы — большой праздник. Мои отец и дед прошли через тяготы военных лет, отстаивая мир на земле. Горжусь ими! Дед, Пимен Федоренко, за мужество и отвагу был награжден орденом Отечественной войны II степени, - поделился предприниматель Николай Федоренко. — Пусть память о Великой Победе объединяет поколения, воспитывает в молодежи чувство патриотизма и уважения к истории нашей Родины. Вечная слава героям, сражавшимся за нашу свободу!»

Ветераны с особым трепетом участвуют во встречах, посвященных Дню Победы, рады вниманию, делятся воспоминаниями.