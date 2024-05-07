Более 500 петрозаводчан объединились для уборки города

В Петрозаводске продолжается экологическая акция «Чистый Петрозаводск», которая за прошлую неделю объединила более пятисот инициативных граждан. Об этом рассказали в группе администрации Петрозаводского городского округа в соцсетях.

За прошедшую неделю на общественных территориях карельской столицы провели более 20 субботников. В порядок приводили парки Победы, Приозерный, Ямка, Каменный Бор, Мира, Голиковский, а также скверы Памяти Узников Концлагерей, Бородинский, Машезерский, 70-летия Победы, Архивный, Локомотивный. Уборку организовали вблизи стадиона «Юность», у памятника Первой маевке 1906 г., на набережной Мостовая аллея и Зарецком кладбище, а также на других общественных объектах.

Желающих приглашают присоединиться к ближайшим субботникам в разных районах города:

– сквер Пожарных и Спасателей 8 мая в 10:00;

– Лососинский парк (в районе наб. Ла-Рошель) 8 мая в 14:00;

– Лобановский парк 8 мая в 15:00;

– парк Неглинский Берег 8 мая в 18:00.

Напомним, инициативные граждане могут самостоятельно провести субботники на городской территории. Для этого им необходимо согласовать со специалистами администрации дату, время и место планируемого мероприятия по телефонам: 71-35-66 или 71-35-90. О предоставлении инвентаря и вывозе мусора следует договориться заранее.

Акция «Чистый Петрозаводск» проходит с 17 апреля до 31 мая. Подробная информация есть на сайте мэрии.