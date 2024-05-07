Новый МФЦ заработает в Сегеже

13 мая в Сегеже по новому адресу откроется МФЦ. В помещениях на улице Ленина, 16, завершают ремонт, собирают мебель, настраивают оборудование. Также для посетителей организована парковка.

По словам министра экономразвития Олега Ермолаева, МФЦ в Сегеже станет одним из самых современных в Карелии. МФЦ украшают фотографии водопада Воицкий падун, в зале ожидания есть стена, посвященная уроженцу Сегежи известному советскому сценаристу Геннадию Шпаликову. По словам министра, будет создана выставка фотографий столицы времен творчества Геннадия Шпаликова.

Из-за переезда отдел предоставления услуг №9 по Сегежскому муниципальному округу по старому адресу (проезд Монтажников, 7 ) будет закрыт с 7 по 12 мая. // фото VK-паблик минэкономразвития РК