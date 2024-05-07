Население Карелии продолжает стремительно сокращаться

Население Карелии продолжает сокращаться. Это следует из данных, опубликованных Карелиястатом в ежемесячном докладе о социально-экономическом положении республики.

Так, по официальной информации, в январе-феврале 2024 года в Карелии родились 689 малышей. Годом ранее за два первых месяца на свет появились 690 детей.

Если рождаемость сохранилась на прежнем уровне, то смертность за год значительно выросла. В январе-феврале 2024 года умерли 1752 человека, а в 2023 году за этот же период - 1518.

Естественная убыль населения Карелии в первые два месяца этого года составила 1063 человека.

При этом не помогает демографической ситуации и миграция. Здесь также наблюдается спад. В январе-феврале на ПМЖ в Карелию приехал 1801 человек. Навсегда покинули республику 1879 жителей. Миграционная убыль составила 78 человек.

Таким образом, лишь за первые два месяца 2024 года население республики сократилось на 1141 человека. Точные данные о том, сколько людей сейчас живет в Карелии, ведомство не приводит. // Фото «Петрозаводск говорит»