В Китае назвали «самые ядовитые» части куриной тушки

Китайская газета Sohu (Китай) отвечает на вопрос: каких частях куриной тушки очень много паразитов и вредных веществ? Если много их съесть, это нанесет вред вашему организму. Но многие все равно продолжают с аппетитом употреблять их в пищу. Знаете ли вы, о каких частях курицы идет речь?

Куриные легкие

В легких много паразитов и бактерий. Даже после обработки высокой температурой удается удалить только часть из них, которые чувствительны к высоким температурам. Однако существует также немало устойчивых к высоким температурам бактерий, которые накапливаются в легких. Попав в организм человека, они легко вызывают недомогание. Даже если не будет никакой реакции, это все-таки скрытая опасность, поэтому газета не рекомендует употреблять куриные легкие в пищу.

Куриная гузка

Всем известно, что куриная гузка (хвостик) — это та часть тела, откуда цыплята выделяют фекалии. На ней много паразитов и бактерий. Если съесть много куриных гузок, можно нанести вред своему организму. Так что, какой бы вкусной ни была эта часть курицы, ради собственного здоровья лучше есть ее поменьше.

Куриная голова

Когда еще живая курица ест, она может проглотить некоторые не очень полезные вещества, и эти вещества будут накапливаться в голове курицы после фильтрации. Возможно, употребление одной-двух куриных голов не будет иметь никакого эффекта, но если вы съедите их слишком много, эти вредные вещества с мясом попадут в ваш организм и окажут определенное неблагоприятное воздействие на ваше здоровье.

Куриная кожа

Многие думают, что в куриной коже содержится большое количество коллагена, который может улучшить состояние вашей кожи. Но на самом деле коллагена в куриной коже очень мало, и на него можно не обращать внимания. Отметить стоит то, что в коже содержится очень много жира. Кроме того, на ее поверхности притаилось много паразитов и бактерий, и, если съесть ее много, это не принесет никакой пользы организму. //Фото: bsgourme.ru