11 июня 2022, 09:19
Общество

В Карелии выявили 40 случаев заражения коронавирусом за сутки

Covid-19 подтвержден еще у четверых детей в республике

За последние сутки в Карелии коронавирус выявлен у 40 человек. Среди заболевших четверо детей. Такую статистику приводит региональный оперативный штаб.

Из числа новых инфицированных четыре человека находятся в состоянии средней тяжести, тяжелых больных нет.

Новых смертей от Covid-19 в республике нет. Число жертв пандемии осталось прежним - 1512 человек. Фото: pexels.com

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Метки: 
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пандемия
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