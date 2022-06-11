11 июня 2022, 09:19
В Карелии выявили 40 случаев заражения коронавирусом за сутки
Covid-19 подтвержден еще у четверых детей в республике
За последние сутки в Карелии коронавирус выявлен у 40 человек. Среди заболевших четверо детей. Такую статистику приводит региональный оперативный штаб.
Из числа новых инфицированных четыре человека находятся в состоянии средней тяжести, тяжелых больных нет.
Новых смертей от Covid-19 в республике нет. Число жертв пандемии осталось прежним - 1512 человек. Фото: pexels.com