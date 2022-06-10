10 июня 2022, 20:33
Вдоль набережной Варкауса проложат велосипедную дорожку
Единую прогулочную зону планируют сделать из двух городских набережных
Вдоль набережной Варкауса проложат велодорожку. Это будет первым шагом в создании прогулочной зоны, рассказал мэр Петрозаводска Владимир Любарский.
Он считает целесообразным обустроить ее, объединив набережные Варкауса и Онежскую. Пока власти только думают, как решить эту задачу. В пятницу они провели выездное совещание на месте, в нем приняли участие депутаты Заксобрания и Петросовета.
Для начала решили продумать решение с велосипедной дорожкой, чтобы пешеходы и велосипедисты не мешали друг другу на узком участке. // Фото: Владимир Любарский/ВКонтакте