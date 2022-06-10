Вдоль набережной Варкауса проложат велосипедную дорожку

Вдоль набережной Варкауса проложат велодорожку. Это будет первым шагом в создании прогулочной зоны, рассказал мэр Петрозаводска Владимир Любарский.

Он считает целесообразным обустроить ее, объединив набережные Варкауса и Онежскую. Пока власти только думают, как решить эту задачу. В пятницу они провели выездное совещание на месте, в нем приняли участие депутаты Заксобрания и Петросовета.

Для начала решили продумать решение с велосипедной дорожкой, чтобы пешеходы и велосипедисты не мешали друг другу на узком участке. // Фото: Владимир Любарский/ВКонтакте