В Карелии возросло число студентов, зачисленных на бюджет

Карелия оказалась на восьмом месте среди регионов России с наиболее высоким качеством приема в вузы, сообщает пресс-служба ПетрГУ со ссылкой на данные НИУ ВШЭ.

В прошлом году лишь в десяти регионах, включая нашу республику, среднее качество приема выше, чем среднее по стране. В Карелии средний балл совокупного приема составил 69,4. В пятерке лидеров - Москва и Московская область (75 баллов), Санкт-Петербург и Ленобласть (74,3), Томская область (71,3), Татарстан (70,6) и Новгородская область (70,5).

«Средний балл бюджетного приема в Северном институте ВГУЮ составил 73,2, в Карельском филиале РАНХиГС – 71,2, в Петрозаводском государственном университете – 70,4. В этом году почти все карельские вузы сумели улучшить качество бюджетного приема»,

- сказано в сообщении вуза.

За последние два года в Карелии выросло число зачисленных на бюджет студентов на 8% и подрос средний балл ЕГЭ бюджетного приема (с 69,8 до 70,5). // фото: «Петрозаводск говорит»