В Карелии внедрят индивидуальную терапию на основе генетики

В центре медико-биологических исследований Карельского научного центра РАН весной 2021 года появится молекулярно-генетическая лаборатория, сообщает ТАСС.



Ученые и медики будут проводить исследования в рамках внедрения в регионе персонифицированной терапии. Об этом рассказала заведующая центром медико-биологических исследований КарНЦ Ольга Лежеева.

Мы планируем проводить анализы на молекулярные маркеры в организме пациентов для предупреждения, раннего выявления и назначения максимально эффективного лечения патологий сердечно-сосудистой системы и злокачественных новообразований,

– сказала она.

Новое оборудование позволит использовать индивидуальный подход при профилактике и лечении сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. Например, врачи смогут назначать таргетную терапию с использованием антител, направленных против опухоли и ее окружения. Планируется изучение метаболических изменений в организме, приводящих к сахарному диабету, ожирению и другим заболеваниям. Еще одним направлением станет проведение исследований в области спортивной медицины. Ученые смогут определять генетический потенциал организма к тем или иным видам физической нагрузки.

Новая лаборатория начнет работу весной 2021 года. Сейчас идет оснащение и подготовка к лицензированию. В ближайшее время здесь также появится аппарат для цифрового ПЦР-тестирования, с помощью которого впервые в регионе начнут проводить анализ на онкомаркеры методом неинвазивной жидкостной биопсии, то есть без пункции - более травматичного для пациентов способа.

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