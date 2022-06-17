В Карелии в субботу обещают до 16 градусов тепла
В субботу в Петрозаводске облачно с прояснениями. Ночью небольшой дождь, днем без существенных осадков. Ветер западный, северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью +7, +9, днем +14, +16, рассказали в региональном гидрометцентре. Атмосферное давление будет падать.
В Карелии также облачно с прояснениями, местами небольшой дождь. Ветер ночью западный, северо-западный, днем южный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью +4, +9, днем +11, +16.
По сообщению федеральной метеослужбы, в Калевале ночью +6, днем +15;
В Кондопоге, Олонце и Суоярви ночью +10, днем +17;
В Медвежьегорске ночью +9, днем +16;
В Пудоже ночью +8, днем +16;
В Сегеже ночью +9, днем +15;
В Сортавале ночью +9, днем +17.
Напомим, в выходные в регион придет новый циклон «Офелия», который принесет прохладу и обильные дожди. (фото unsplash.com, Geran de Klerk)