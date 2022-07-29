В Карелии состоятся Всероссийские сборы по спортивной гимнастике

В Петрозаводске с 1 по 27 августа пройдут тренировочные сборы глубокого резерва сборной страны по спортивной гимнастике. Базой их проведения станет спортивная школа № 1.

Как уточнили в пресс-службе мэрии, с 1 по 13 августа в сборах примут участие девочки, с 15-го по 27-е – мальчики. 35 юных спортсменов в возрасте от 10 до 12 лет будут представлять Петрозаводск, Владивосток, Калининград, Ленинск-Кузнецкий, Краснодар, Волгоград, Брянск, Смоленск, Великий Новгород, Ростов-на-Дону, Красноярск, Курск, Омск, Зеленодольск, Электросталь, Санкт-Петербург и Москву.

Кроме того, в рамках тренировочных мероприятий Федерация спортивной гимнастики России организует учебные семинары для тренеров Северо-Западного федерального округа.