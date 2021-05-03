В Карелии снизилось количество заболевших внебольничной пневмонией

Шестеро заболевших внебольничной пневмонией госпитализированы в регионе за последние 24 часа, сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией правительства Карелии.

Начиная с 1 апреля 2020 года, с легочной инфекцией госпитализированы 5893 человека. 137 пациентов с указанным диагнозом скончались (с учетом госпитализированных ранее указанного периода).

За минувшие сутки зарегистрирован один летальный исход от внебольничной пневмонии: мужчина 1941 года рождения, с тяжелой сопутствующей патологией сердечно-сосудистой и центральной нервной систем. Тест на COVID-19 отрицательный.

Всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на коронавирусную инфекцию. // Фото: u-f.ru