03 мая 2021, 09:30
Общество

В Карелии снизилось количество заболевших внебольничной пневмонией

Еще один человек скончался в республике от легочной инфекции

Шестеро заболевших внебольничной пневмонией госпитализированы в регионе за последние 24 часа, сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией правительства Карелии.

Начиная с 1 апреля 2020 года, с легочной инфекцией госпитализированы 5893 человека. 137 пациентов с указанным диагнозом скончались (с учетом госпитализированных ранее указанного периода).

За минувшие сутки зарегистрирован один летальный исход от внебольничной пневмонии: мужчина 1941 года рождения, с тяжелой сопутствующей патологией сердечно-сосудистой и центральной нервной систем. Тест на COVID-19 отрицательный.

Всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на коронавирусную инфекцию. // Фото: u-f.ru

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Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом