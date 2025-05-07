В Карелии растет интерес к народной культуре, музыке и танцам

По данным платформы Авито Услуги, в апреле 2025 года в Карелии зафиксирован всплеск спроса на услуги, связанные с народным творчеством.

За последний год интерес к обучению игре на музыкальных инструментах вырос на 14%, при этом особенно заметен рост популярности народных инструментов — балалайки, гармошки и домры. В ряде регионов рост интереса достиг впечатляющих значений: в Кирове — на 56%, в Сочи — на 55%, в Уфе — на 53%, в Томске — на 40%, в Ставрополе — на 39%.

Тенденция охватывает и сферу организации праздников и мероприятий: спрос на народные музыкальные ансамбли и сольных исполнителей увеличился на 9% всего за один месяц. Народные мотивы становятся востребованной частью развлекательной программы — как на частных мероприятиях, так и на массовых площадках.

В Карелии на фоне возросшего внимания к фольклору, в апреле 2025 года спрос на преподавателей сценического и народного танца вырос на 175% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Параллельно увеличилось и предложение: количество специалистов, предлагающих обучение танцам, выросло на 33%.

Наибольший рост интереса к танцам зафиксирован в Ижевске (в 2,8 раза), Рязани (в 2,7 раза), Омске (в 2,5 раза), Оренбурге (в 2,3 раза) и Туле (в 2,1 раза). Помимо индивидуальных занятий, популярностью пользуются выступления профессиональных танцевальных коллективов в Карелии — спрос на них увеличился на 100% за месяц.

Рост интереса к народной культуре может быть вызван несколькими факторами. С одной стороны, это ответ на культурную перегруженность современности: все больше людей стремятся к аутентичным формам самовыражения и эстетики. С другой — заметную роль играют медийные поводы: аншлаги на концертах исполнителей фольклорного репертуара, включая таких артистов, как Надежда Кадышева, стимулируют интерес, особенно среди молодой аудитории.

Рост интереса к народной культуре в 2025 году охватывает самые разные сферы — от образования и досуга до развлекательной индустрии. Это создает новые возможности для артистов, педагогов и всех, кто работает с национальным творчеством.

* Данные рейтинга data.ai (App Annie).

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