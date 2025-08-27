В Карелии раненому командиру медвзвода помогли получить российский ВНЖ

27-летнему иностранцу, участвовавшему в специальной военной операции, помогли получить вид на жительство в России. Об этом рассказали в МВД Карелии.

Иностранец, состоящий на миграционном учете по месту пребывания, обратился за помощью в управление по вопросам миграции по РК. Ему выдали ВНЖ.

В июле 2024 года молодой человек заключил контракт с Минобороны. Спустя несколько месяцев молодой боец командовал медицинским взводом, но был тяжело ранен. Участнику СВО потребовалось долгая реабилитация.

В миграционном управлении напомнили, что согласно изменениям, внесенным в федеральный закон «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», иностранец, заключивший в период проведения специальной военной операции контракт о прохождении военной службы в Вооруженных силах РФ на указанный срок, может получить вид на жительство в России.