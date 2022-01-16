В Карелии работник прокуратуры уволился после просьбы ГИБДД

Начальник отдела по надзору за следствием, дознанием и оперативно-розыскной деятельностью правоохранительных органов прокуратуры Карелии Дмитрий Рачков ушел со службы после того, как отказался пройти медосвидетельствование. По информации «Столицы на Онего», 5 января во время рейда «Контроль трезвости» сотрудники Госавтоинспекции остановили на Кукковке автомобиль «Митсубиши Паджеро».

Инспекторы заподозрили, что водитель не трезв и предложили пройти процедуру медицинского освидетельствования. Но водитель, по документам работники надзорного ведомства, отказался. ГИБДД сообщила о ситуации в прокуратуру. На место приехали зампрокурора республики со старшим помощником. Спустя пять дней после остановки и просьбы сотрудников ГИБДД Рачков попросился в отставку. С 10 января он больше не трудится в прокуратуре.

По информации издания, это не первый случай, когда прокурорский работник попадал в неприятную ситуацию. Весной 2006 года Рачков, который в то время был в статусе и.о. заместителя прокурора Сортавалы, попался в нетрезвом виде сотрудникам ГИБДД за рулем автомобиля «Лада». Но в тот раз его пьяное состояние подтвердила экспертиза психиатра-нарколога. (фото vk.com)