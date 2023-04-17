В Карелии прогнозируют до плюс 13 градусов во вторник

Завтра, 18 апреля, в Петрозаводске ожидается переменная облачность. Без осадков. Ветер северный, северо-восточный ночью слабый, днем умеренный. Температура воздуха ночью -2, -4°С, днем +6, +8°С. Атмосферное давление будет слабо расти, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер северный, северо-восточный ночью слабый, днем умеренный. Температура воздуха ночью -2, -7°С, местами до -12°С, днем +5, +10°С, местами до +13°С.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше ночью -4, днем +8, переменная облачность, без осадков.

В Сегеже ночью -6, днем +6, переменная облачность, без осадков.

В Сортавале ночью -1, днем +10, переменная облачность, без осадков.

Геомагнитная обстановка в норме. // Фото «Петрозаводск говорит»