В Карелии появилось новое место для отдыха

Глэмпинг «Юрта Лахти» предлагает атмосферный отдых на берегу озера

В прошлом году на берегу озера Мунозеро открылось необычное место для отдыха - глэмпинг «Юрта Лахти». Здесь можно отдохнуть всей семьей, с друзьями и коллегами. Глэмпинг «Юрта Лахти» - это 6 комфортабельных евроюрт, расположенных на берегу одного из самых чистых озер Карелии. Юрты оснащены всем необходимым для прекрасного отдыха: душ, туалет, раковина, кухонная зона, спальные места, зона отдыха у камина, одно окно и купол на крыше из стекла с видом на звезды и карельское небо.

Место, где расположены юрты, находится всего в 40 км от города Петрозаводска, в центре золотого кольца Карелии. Оно включает в себя: заповедник и водопад Кивач, первый российский курорт «Марциальные воды» и его музей, древний вулкан Гирвас и гору Сампо. Также поблизости находятся: кончезерский водопад, церковь Казанской иконы Божией Матери (Белая гора), троицкая церковь, дворец исскуств, где ценители смогут оценить органную музыку, дворец спорта, где можно покататься на коньках, поплавать в бассейне, сходить в тренажерный зал, а так же побыть спортивным болельщиком и сходить на концерт известных исполнителей. Так же на территории есть юрта-кафе, в которой можно попробовать аутентичные блюда карельской кухни, мясо диких животных, приготовленных по национальным рецептам, а также фирменные рецепты.

Кроме того, глэмпинг предлагает широкий спектр возможностей для активного отдыха: пляж, баня на берегу озера, лесные прогулки, катание на лодках, спортивные игры (бадминтон, баскетбол, волейбол), велосипеды, квадроциклы, охота и рыбалка. А для любителей "тихой охоты" есть возможность выходить на сбор грибов и ягод.

Забронировать юрту можно в группе вконтакте, на сайте и по телефону +7-906-207-66-77.

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