В Карелии полицейские помогли вернуть домой сбежавшую собаку-хаски

Полицейские Прионежского района вернули сбежавшего пса хозяевам. Сибирский хаски в ночь с 14 на 15 августа сумел вырваться из домашнего вольера. Хозяева отправились на поиски питомца, которому недавно была сделана операция на лапе.

На одной из улиц поселка к ним подъехали патрульные, которые поинтересовались, что произошло и требуется ли помощь, сообщает полиция Прионежского района. Услышав историю, стражи порядка сообщили, что проезжали мимо похожей собаки. Полицейские развернули автомобиль и направились к месту, где видели потеряшку. Через некоторое время поисков, сотрудники полиции увидели бежавшего по дороге пса и за ошейник привели его к хозяевам.

Хозяин хаски поблагодарил стражей порядка за помощь в поисках его четвероногого друга.