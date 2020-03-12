В Карелии похолодает до минус 4 градусов

По информации карельского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в пятницу в Петрозаводске будет облачно. Временами прогнозируется небольшой мокрый снег. Ночью на дорогах местами гололедица. Ветер ночью юго-восточный, днем западный умеренный. Температура воздуха в ночные часы -1, +1. Днем +1, +3.

13 марта в Карелии также будет облачно. Ожидаются небольшие, местами умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя. Ночью в отдельных районах республики - налипание мокрого снега, туман. На дорогах местами гололедица.

Ветер ночью юго-восточный, восточный, утром и днем будет дуть северо-западный, северный, на юге западный, северо-западный умеренный, днем на севере местами порывистый. Температура воздуха ночью +1, -4. Днем +3, -2.

В Калевале ночью -11, днем +1;

В Кондопоге ночью -6, днем +5;

В Медвежьегорске ночью -8, днем +4;

В Пудоже ночью -5, днем +4;

В Сортавале ночью -7, днем +4;

В Суоярви ночью -8, днем +3.