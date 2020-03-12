Прогноз погоды в Карелии на сегодня, 12 марта

По данным карельского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в четверг в Петрозаводске будет облачно. Днем прогнозируются небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Ветер будет дуть юго-западный, южный умеренный, днем порывистый. Температура воздуха днем +1, +3.

В Карелии 12 марта также будет облачно, но с прояснениями. Днем ожидаются небольшие, местами умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя. На дорогах местами гололедица. Ветер будет дуть юго-западный, южный умеренный, днем на юге порывистый. Температура воздуха днем 0, +5.

В Калевале днем +2;

В Кондопоге днем +4;

В Пудоже днем +4;

В Сегеже днем +2;

В Сортавале днем +5;

В Суоярви днем +2.

Подробнее о погоде в республике на ближайшую неделю с 11 по 15 марта - здесь.