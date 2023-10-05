В Карелии поэтапно подключают дома к отоплению

Подключение домов к теплу в Карелии идет поэтапно. Это значит, что дата подключения может отличаться в разных районах и городах республики. В связи с этим у жителей возникает много вопросов. На них в прямом эфире «ЦУР объясняет» ответил председатель Госкомитета Республики Карелия по строительному, жилищному и дорожному надзору Александр Темнышев.

Управляющим организациям отводится семь дней для того, чтобы подключить все дома, провести проверку и отладку систем отопления. Если неделя пройдет и в каких-то домах или квартирах тепло не появится, то жители в первую очередь должны обращаться в свои управляющие компании. Но не просто позвонить по телефону, а подать официальное письменное заявление лично или через портал государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ). Если нарушение не будет устранено, то сособственники могут обратиться в Госкомитет, и мы будем принимать необходимые меры в отношении управляющей организации, в том числе и административного воздействия,

- объяснил Александр Темнышев.

Также председатель Госкомитета отметил, что продолжительность подключения дома зависит и от разных систем отопления, и от того насколько сам дом подготовлен к осенне-зимнему периоду.