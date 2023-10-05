05 октября 2023, 12:45
Директора для школы № 11 в Петрозаводске наконец нашли
Завершился конкурс на замещение должности директора средней школы № 11
Конкурс на замещение должности директора школы № 11 в Петрозаводске состоялся. Победителем стала Елена Владимировна Прожеева, сообщили в пресс-службе мэрии.
На вакантное место претендовали двое, Елена Владимировна набрала больше баллов. Опыт управления школой у нее есть, она с 2018 года работает директором средней школы № 35.
Напомним, первый конкурс на замещение должности директора 11-й школы объявляли в мае, но признали недействительным. Дело в том, что кандидат был только один. // фото: pixabay.com