Директора для школы № 11 в Петрозаводске наконец нашли

Конкурс на замещение должности директора школы № 11 в Петрозаводске состоялся. Победителем стала Елена Владимировна Прожеева, сообщили в пресс-службе мэрии.

На вакантное место претендовали двое, Елена Владимировна набрала больше баллов. Опыт управления школой у нее есть, она с 2018 года работает директором средней школы № 35.

Напомним, первый конкурс на замещение должности директора 11-й школы объявляли в мае, но признали недействительным. Дело в том, что кандидат был только один. // фото: pixabay.com