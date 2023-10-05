Региональный этап олимпиады «Софиум» пройдет в Карелии

В Карелии пройдет региональный этап Всероссийской олимпиады школьников по вопросам избирательного права и избирательного процесса «Софиум».

Всероссийская олимпиада школьников по вопросам избирательного права и избирательного процесса «Софиум» проводится с 2019 года. Организаторы регионального этапа – избирательные комиссии субъектов Российской Федерации, территориальная избирательная комиссия федеральной территории «Сириус», органы государственной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие государственное управление в сфере образования. Организаторы заключительного этапа – Центральная избирательная комиссия Российской Федерации, Министерство просвещения Российской Федерации, РЦОИТ при ЦИК России, Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА), Российский фонд свободных выборов.

К участию в региональном этапе олимпиады допускаются победители и призеры викторин, конкурсом по избирательному праву, олимпиад школьников по общеобразовательным предметам «право» и «обществознание» среди учащихся 10-11-х классов общеобразовательных организаций.

Первый тур регионального этапа олимпиады пройдет в ноябре. Для участия необходимо подать соответствующую заявку в Избирком Карелии. К участию во втором туре будут допущены участники, набравшие наибольшее количество баллов, но не более четырех человек от каждого субъекта Российской Федерации. Победители, которые будут определены РЦОИТ при ЦИК России по итогам второго тура, примут участие в заключительном этапе Олимпиады в Москве.

Напомним, что в «Софиуме 2022-2023» два школьника из Петрозаводска и Медвежьегорска завоевали призовые места на Всероссийской олимпиаде по избирательному праву «Софиум». 10-классник Гимназии № 17 им. П. О. Коргана г.Петрозаводска Илья Хаймин набрал максимальное количество баллов в своей категории и вошел в число победителей. Илья получил Диплом победителя Всероссийской олимпиады школьников по вопросам избирательного права и избирательного процесса из рук Эллы Памфиловой. Илья Хлебин, ученик 11 класса Медвежьегорской школы № 1, стал призёром 2-й степени среди финалистов — одиннадцатиклассников. Илья был удостоен Диплома призёра II степени.