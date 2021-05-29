В Карелии подростка привлекли к ответственности за езду без прав

Сегодня утром на станции Шуйской 17-летний подросток, управляющий мопедом, в очередной раз попал в поле зрения сотрудников Госавтоинспекции, сообщает паблик «Полиция Прионежского района».

Молодой человек не имеет прав на управление мопедом, водительского удостоверения категории «М» у него нет. Юношу отстранили от управления и составили на него протокол. Транспортное средство передано отцу. Штраф за данное нарушение – от 5 000 до 15 000 рублей.

Госавтоинспекция напоминает, что для управления скутером (мопедом) с объемом двигателя до 50 кубических сантиметров, водитель обязан иметь водительское удостоверение категории «М», получить которое можно с 16 лет. Категория «М» автоматически проставляется в правах, при получении любой другой, например «В» или «А». // Фото: vk.com