В Карелии подписи на выборах можно будет собирать через интернет

Председатель Центризбиркома Элла Памфилова перечислила субъекты федерации, в которых на предстоящих осенью выборах кандидаты смогут вести сбор подписей избирателей в электронном виде, сообщает ИА "Znak".

На данный момент предполагается, что на предстоящих выборах собирать подписи в электронном виде будут в пяти регионах: Республика Карелия, Чеченская Республика, Курская, Новгородская и Оренбургская области. Также в Тульской области рассматривается возможность сбора подписей на портале госуслуг на выборах главы региона,

— заявила глава ЦИК в ходе заседания Общественной палаты Москвы.

Озвучено, что если другие регионы обновят свое законодательство, то у них также будет возможность использовать эту процедуру на местных выборах.

Ранее Памфилова заявляла, что электронное голосование на выборах в 2021 году пройдет в шести регионах России, в том числе в Москве. Кроме Москвы, регионы будут использовать федеральную платформу, которую ЦИК готовит вместе с Минцифры и «Ростелекомом».

ЦИК России выберет регионы для дополнительного способа голосования через интернет по нескольким критериям: число избирателей - пользователей единого портала госуслуг, качество сети Интернет, санитарно-эпидемиологическая ситуация в регионе, способность избиркомов обеспечить обучение своих сотрудников и информирование избирателей, готовность региональной общественной палаты обеспечить наблюдение за ходом дистанционного электронного голосования,

– сказала Памфилова.

Фото с сайта vestnik.cikrf.ru