В Карелии отменяют отпуска медработников, некоторых отзовут с отдыха

Министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков подписал рекомендации, которые были разосланы в учреждения здравоохранения республики. Они касаются отмены отпусков медработников, а при необходимости - и отзывов из отпуска. Эти меры вводятся во избежание распространения в Карелии новой коронавирусной инфекции, рассказал сам министр на своей странице в соцсети.

Охлопков отметил, что Карелия должна быть готова ко всем вариантам развития ситуации. Необходимость организовать экстренную помощь может появиться в любую минуту.

Безусловно, при этом должны быть соблюдены трудовые права медицинских работников. Руководитель медицинской организации будет взвешенно принимать решения в каждом конкретном случае. Никто не может заставить человека работать против воли,

- отметил министр.

При этом Михаил Охлопков напомнил, что работа медика порой требует самоотверженности, когда речь идет о жизни пациентов. Министр попросил медицинских работников отнестись с пониманием к его распоряжению.