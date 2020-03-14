Парфенчиков рассказал о переводе школ РК на дистанционное обучение

Глава Карелии Артур Парфенчиков рассказал журналисту портала «Петрозаводск говорит» о возможности введения дистанционного обучения в школах республики.

По его словам, решение пока не принято, но ввести дистанционное обучение могут в Карелии в любой момент.

«Мы сейчас это обсуждаем. В рекомендациях сказано, что вводить дистанционное обучение нужно при необходимости. Оно может быть принято каждую минуту. Возможность введения дистанционного обучения не исключена. В небольших школах в отдаленных поселках такой режим обучения мы, наверное, вводить не будем», - сказал глава республики.

Напомним, Минпросвещения РФ сегодня призвало российские школы перейти на дистанционную форму обучения для профилактики распространения коронавирусной инфекции. В регионы разосланы рекомендации, как действовать в сложившейся ситуации дальше.