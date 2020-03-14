Минпросвещения призвало перевести школьников на домашнее обучение

Российских школьников могут перевести на дистанционное обучение для профилактики коронавируса. К этому призвало министерство просвещения РФ, передает РИА Новости.

Министерство уже направило в регионы рекомендации Роспотребнадзора по усилению санитарно-эпидемиологического контроля в детских садах, школах и других учебных заведениях.

Региональным властям рекомендовали при необходимости временно переводить обучение в школах в дистанционную форму. В министерстве отметили, что опыт в переходе на онлайн-обучение в отдельных регионах уже есть.

В Минпросвещения напомнили, что эти меры - временные. Первостепенной задачей в министерстве назвали защиту здоровья учащихся и всех работников системы образования.