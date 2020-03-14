Клип Little Big за полтора дня набрал 10 миллионов просмотров

К утру 14 марта, за полтора дня после опубликования клипа на песню Uno группы Little Big количество просмотров этого ролика на официальном канале «Евровидения» достигло отметки в 10 миллионов. На 11:20 у клипа 10 миллионов 777 тысяч просмотров, свидетельствуют данные Youtube.

Видео российского коллектива оказалось самым популярным среди всех участников песенного конкурса. Соперники далеко позади.

С момента выхода ролик занимает первое место во вкладке «В тренде» видеохостинга.

Конкурс «Евровидение-2020» должен пройти с 12 по 16 мая в Роттердаме. Однако, есть вероятность, что мероприятие будет отменено из-за пандемии коронавируса.