14 марта 2020, 11:26
Клип Little Big за полтора дня набрал 10 миллионов просмотров
Ролик российской группы, с которым они должны выступить на «Евровидении», далеко обогнал других участников конкурса
К утру 14 марта, за полтора дня после опубликования клипа на песню Uno группы Little Big количество просмотров этого ролика на официальном канале «Евровидения» достигло отметки в 10 миллионов. На 11:20 у клипа 10 миллионов 777 тысяч просмотров, свидетельствуют данные Youtube.
Видео российского коллектива оказалось самым популярным среди всех участников песенного конкурса. Соперники далеко позади.
С момента выхода ролик занимает первое место во вкладке «В тренде» видеохостинга.
Конкурс «Евровидение-2020» должен пройти с 12 по 16 мая в Роттердаме. Однако, есть вероятность, что мероприятие будет отменено из-за пандемии коронавируса.