В Карелии осталось построить еще 17 объектов в рамках ФЦП

Всего 17 объектов федеральной целевой программы развития Карелии осталось построить в регионе. Восемь из них планируют завершить в этом году, а остальные - в 2023. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на итоги встречи зампредседателя правительства России Марата Хуснуллина с главой республики.

ФЦП «Развитие Республики Карелия до 2023 года» предусматривала строительство 53 объектов, из них – 36 введено в эксплуатацию, включая аэропорт Петрозаводск, приемное отделение БСМП, детский сад в Ильинском.

По мнению политика, положительная динамика в реализации программы отметилась, начиная с 2020 года. Хуснуллин поставил задачу освоить выделенные средства на 2022 год.

ФЦП до 2020 года была одобрена федеральным центром в 2015 году, однако сроки менялись, как и перечень проектов. Летом прошлого года премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о расширении программы до 2023 года. В нее включили новые объекты - бюро судебно-медицинской экспертизы, хирургический комплекс с палатами ИТАР БСМП. Объем финансирования объектов составит 6,4 миллиардов рублей. (фото pixabay.com, 652234)