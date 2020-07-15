В Карелии ощутимо похолодает

В четверг в Петрозаводске ощутимо похолодает. По данным карельского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 16 июля в Петрозаводске облачно с прояснениями. Ночью прогнозируется небольшой, а днем умеренный дождь. Ветер будет дуть северо-восточный, северный умеренный. Температура воздуха в ночные часы в пределах +9, +11 градусов, днем +14, +16.

В Карелии также облачно с прояснениями. Ночью местами ожидается небольшой дождь, днем по юго-восточным, восточным районам пройдет небольшой, местами умеренный дождь. Ветер северный, северо-восточный умеренный. Температура воздуха в ночные часы в пределах +8, +13, по северным районам местами до +4. Днем +13, +18, местами потеплеет до +22.

По прогнозу Гидрометцентра России, в Калевале ночью +6, днем +20;

В Кондопоге ночью +12, днем +16;

В Медвежьегорске ночью +11, днем +17;

В Олонце ночью +7, днем +19;

В Пудоже ночью +9, днем +15;

В Сегеже ночью +9, днем +17;

В Сортавале ночью +9, днем +21;

В Суоярви ночью +9, днем +18.