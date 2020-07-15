Прогноз погоды в Карелии на сегодня, 15 июля

По прогнозу карельского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 15 июля над Петрозаводском установится переменная облачность. Сегодня без существенных осадков. Будет дуть северо-восточный, северный умеренный ветер. Температура воздуха днем +18, +20.

В Карелии также установится переменная облачность. Днем без существенных осадков. Ветер северо-восточный, северный умеренный. Температура воздуха днем +16, +21.

По сообщению Гидрометцентра России, в Калевале днем +18;

В Кондопоге днем +20;

В Медвежьегорске днем +20;

В Олонце днем +22;

В Пудоже днем +20;

В Сегеже днем +18;

В Сортавале днем +21;

В Суоярви днем +20.