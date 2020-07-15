15 июля 2020, 07:00
Прогноз погоды в Карелии на сегодня, 15 июля
В среду в республике сохранится тепло, несмотря на северный ветер
По прогнозу карельского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 15 июля над Петрозаводском установится переменная облачность. Сегодня без существенных осадков. Будет дуть северо-восточный, северный умеренный ветер. Температура воздуха днем +18, +20.
В Карелии также установится переменная облачность. Днем без существенных осадков. Ветер северо-восточный, северный умеренный. Температура воздуха днем +16, +21.
По сообщению Гидрометцентра России, в Калевале днем +18;
В Кондопоге днем +20;
В Медвежьегорске днем +20;
В Олонце днем +22;
В Пудоже днем +20;
В Сегеже днем +18;
В Сортавале днем +21;
В Суоярви днем +20.