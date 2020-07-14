В среду воздух в Карелии прогреется до плюс 21 градуса

В среду в Петрозаводске сохранится летняя погода. По прогнозу карельского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 15 июля над городом установится переменная облачность. Без существенных осадков. Будет дуть северо-восточный, северный умеренный ветер. Ночью температура воздуха будет в пределах +9, +11. Днем +18, +20.

В Карелии в среду также переменная облачность. Ночью местами по северным районам ожидается кратковременный дождь, днем без существенных осадков. Ветер северо-восточный, северный умеренный. Температура воздуха ночью +6, +11. Днем +16, +21.

По сообщению Гидрометцентра России, в Калевале ночью +6, днем +18;

В Кондопоге ночью +12, днем +20;

В Медвежьегорске ночью +10, днем +20;

В Олонце ночью +9, днем +22;

В Пудоже ночью +9, днем +20;

В Сегеже ночью +8, днем +18;

В Сортавале ночью +10, днем +21;

В Суоярви ночью +10, днем +20.