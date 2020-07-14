Прогноз погоды в Карелии на сегодня, 14 июля

По прогнозу карельского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, во вторник в Петрозаводске переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер будет дуть западный умеренный. Температура воздуха днем +19, +21.

В Карелии 14 июля облачно с прояснениями. Прогнозируются кратковременные дожди, днем по северным районам местами сильные. Днем в отдельных районах гроза. Ветер северо-восточный, северный днем на юге западный умеренный. Температура воздуха днем +16, +21. Ранее в МЧС предупредили о ливнях по северным районам республики.

В Калевале днем +15;

В Кондопоге днем +21;

В Медвежьегорске днем +21;

В Олонце днем +19;

В Пудоже днем +21;

В Сегеже днем +18;

В Сортавале днем +20;

В Суоярви днем +19.