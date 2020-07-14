14 июля 2020, 07:00
Прогноз погоды в Карелии на сегодня, 14 июля
В республике прогнозируют кратковременные дожди
По прогнозу карельского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, во вторник в Петрозаводске переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер будет дуть западный умеренный. Температура воздуха днем +19, +21.
В Карелии 14 июля облачно с прояснениями. Прогнозируются кратковременные дожди, днем по северным районам местами сильные. Днем в отдельных районах гроза. Ветер северо-восточный, северный днем на юге западный умеренный. Температура воздуха днем +16, +21. Ранее в МЧС предупредили о ливнях по северным районам республики.
В Калевале днем +15;
В Кондопоге днем +21;
В Медвежьегорске днем +21;
В Олонце днем +19;
В Пудоже днем +21;
В Сегеже днем +18;
В Сортавале днем +20;
В Суоярви днем +19.