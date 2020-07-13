В Карелии во вторник будет тепло, но местами пройдут грозы

По прогнозу карельского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, во вторник в Петрозаводске переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер будет дуть западный умеренный. Температура воздуха в ночные часы в пределах +10, +12, днем потеплеет до +19, +21.

В Карелии 14 июля облачно с прояснениями. Прогнозируются кратковременные дожди, днем по северным районам местами сильные. Днем в отдельных районах гроза. Ветер северо-восточный, северный днем на юге западный умеренный. Температура воздуха ночью +7, +12. Днем +16, +21. Ранее в МЧС предупредили о ливнях по северным районам республики.

В Калевале ночью +9, днем +15;

В Кондопоге ночью +10, днем +21;

В Медвежьегорске ночью +9, днем +21;

В Олонце ночью +7, днем +19;

В Пудоже ночью +10, днем +21;

В Сегеже ночью +9, днем +18;

В Сортавале ночью +10, днем +20;

В Суоярви ночью +8, днем +19.