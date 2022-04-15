В Карелии оценили риски приостановки строительства из-за санкций

15 апреля на заседании правительства Карелии министр строительства, ЖКХ и энергетики региона Виктор Россыпнов рассказал о том, что происходит на рынке жилья.

В 2021 году в Карелии было введено в эксплуатацию 324 тысячи квадратных метров жилья. Было построено 34 многоквартирных дома площадью 125 тысяч квадратных метров и 1910 индивидуальных домов общей площадью около 200 тысяч квадратных метров.

«Такого ввода жилья не было с 90-х годов. А максимальный показатель за всю историю Карелии, по нашим данным, был в 1987 году – 454 тысячи квадратов»,

- сказал министр.

В 2022 году уже введено в строй 114 тысяч квадратных метров жилья, что, по словам Россыпнова, составляет почти 50% от годовых плановых показателей и в два раза превышает темпы строительства в первом квартале 2021 года. До конца года должны быть построены 14 многоквартирных домов, из которых 12 строятся в Петрозаводске. Всего в Карелии ведется строительство 24 многоквартирных домов.

Есть ли опасность из-за роста цен и введенных экономических санкций невыполнения строительными компаниями своих обязательств перед гражданами, вложившимися в строительство жилья?

«Рисков приостановки строительства и появления новых обманутых дольщиков у нас не имеется. Все дома, которые строятся, там, где разрешены договоры долевого участия, имеются все необходимые ресурсы, возможности»,

- сообщил Виктор Россыпнов.

На активизацию строительства индивидуальных домов, по его мнению, повлияла государственная программа, позволяющая семьям компенсировать часть затрат на строительные материалы. Такой возможностью в прошлом году воспользовались 177 семей, а общая сумма выплат превысила 10 миллионов рублей.

В 2022 году в Карелии будет продолжена федеральная программа «Стимул», позволяющая строить инфраструктуру для будущих районов индивидуальной жилой застройки. В этом году планируется строительство Лососинского шоссе в Петрозаводске и дороги в Костомукше.

Одновременно, отметил Виктор Россыпнов, наблюдается резкое снижение ипотечного кредитования, что может оказать негативное влияние на темпы жилищного строительства. В 2021 году в Карелии было выдано более 8 тысяч ипотечных кредитов на сумму около 20 миллиардов рублей. Но уже в прошлом году, когда средняя ставка составила более 7%, количество ипотечных кредитов снизилось на 10%. В 2022 году падение количества выданных ипотечных кредитов составило 21%. (фото pixabay.com, skorchanov)