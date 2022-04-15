Приставы приструнили коллекторов, терроризировавших 90-летнюю женщину

90-летней женщине настойчиво звонили коллекторы из-за долга ее дочери, умершей в 2019 году. Пожилая женщина в беседе с сотрудниками ООО «М.Б.А. Финансы» не раз говорила о кончине дочери, но звонки не прекращались. Внучка женщины обратился к приставам.

Сотрудники УФССП установили, что у умершего должника была кредитная карта в АО «ОТП Банк», на ней и образовалась задолженность. У клиента была подключена услуга «страхование жизни», дочь направила в банк официальную информацию о смерти матери, но кредитная организация все равно передала задолженность по карте коллекторам.

По закону коллекторы в попытках вернуть просроченную задолженность должны действовать добросовестно и разумно, не допускать неправомерного причинения вреда должнику или злоупотреблять правом. По сообщению приставов, коллекторы совершили административное правонарушение, за что им назначили штраф в размере 75 тысяч рублей. (фото pixabay.com, sabinevanerp)