В Карелии ночью похолодает до минус 27

Согласно прогнозу гидрометцентра республики, в ближайшие сутки в Карелии будет облачная с прояснениями погода. Местами небольшой снег. Ветер восточный умеренный.

Температура ночью -15, -20°С, местами опустится до -27°С. Днем по республике -10, -15°С, местами до -22°С.

В Петрозаводске облачно с прояснениями. Небольшой снег. Ветер восточный умеренный.

Температура воздуха ночью -15, -17°С, днем -10, -12°С. Атмосферное давление ночью стабильно, днем будет падать. // Фото: smarko / Pixabay